Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,09% sul Dow Jones, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 termina la giornata in aumento dello 0,73%. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,02%), come l'S&P 100 (0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica (+1,62%), energia (+1,58%) e beni industriali (+1,04%). Il settore beni di consumo per l'ufficio, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones, Apple (+2,08%), Microsoft (+1,83%), Visa (+1,73%) e Caterpillar (+1,60%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca Cola, che ha chiuso a -1,91%.Lettera su Verizon Communication, che registra un importante calo dell'1,20%.Tentenna Procter & Gamble, che cede lo 0,54%.Tra i, Intuitive Surgical (+6,88%), Western Digital (+6,61%), Micron Technology (+6,34%) e Applied Materials (+5,68%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Sirius XM Radio, che ha chiuso a -4,62%.Affonda Mylan, con un ribasso del 2,64%.Crolla Pepsico, con una flessione del 2,31%.Vendite a piene mani su Expedia, che soffre un decremento del 2,13%.