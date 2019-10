Istat, economia in stagnazione: Pil +0,1% anche nel 3° trimestre

L'economia italiana si conferma debole nel terzo trimestre con il pil in crescita dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, registrando lo stesso valore per il quarto trimestre consecutivo. Su base annua la crescita del Pil è stata dello 0,3%, mentre l'incremento acquisito per il 2019 è pari allo 0,2%.

E' quanto emerge dalla stima preliminare dell'Istat, che conferma quindi "la persistenza di un quadro di sostanziale stagnazione dell'economia italiana dall'inizio del 2018".

Il terzo trimestre del 2019 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2018.

La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e di lievi aumenti sia in quello dell'industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA