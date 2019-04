Piazza Affari recupera la parità in scia Borsa Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, allineandosi agli altri mercati europei, dopo un esordio più difficile. Resta la preoccupazione per lache arriverà stasera a mercati chiusi, ma c'è anche un'attesa positiva per ilL'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +265 punti base, mostrando un piccolo calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,63%.piatta Francoforte, che tiene la parità, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,24%, senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.707 punti, grazie al buon andamento dei comparti telecomunicazioni (+0,99%) e media (+0,84%).di Milano, troviamo infatti Telecom Italia (+1,52%).Il comparto finanziario viene tenuto su da Mediobanca (+1,09%). Bene anche Fineco (+1,06%).Fra i migliori figura Amplifon (+0,96%).In rosso Saipem, che continua la seduta con -3,25%. Giù anche Tenaris, con una flessione del 2,90%.Sotto pressione STMicroelectronics, con un forte ribasso dell'1,81%.Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell'1,25%.