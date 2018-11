Piazza Affari in rialzo insieme al resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -confermando il trend di inizio giornata., grazie anche ad alcune trimestrali in crescita., che apre in forte rialzo nel day after delle elezioni di Midterm.con il commercio al dettaglio dell'Eurozona che ha subito un forte rallentamento rispetto al mese precedente: l'anticipatore del PIL comunicato dall'Istat ha confermato la, interrompendo l'espansione iniziata nei primi tre mesi del 2015. Sempre in Italia calo sostenuto per le vendite al dettaglio.prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,41%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.227,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 61,4 dollari per barile, con un calo dell'1,30%.attestandosi a 289 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,33%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,82%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell'1,09%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,24%.con il; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dell'1,36%. In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+1,52%), come il FTSE Italia Star (2,3%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,68 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,62 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 1,12 miliardi di azioni, rispetto ai 0,89 miliardi precedenti.Su 220 titoli trattati a Piazza Affari, 54 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 150. Invariate le rimanenti 16 azioni.Alimentare (+3,01%), utility (+1,81%) e petrolio (+1,78%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti materie prime (-0,92%) e sanitario (-0,59%).Tra lea grande capitalizzazione,dopo un bilancio superiore alle attese, con un progresso del 3,59%.Incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 3,42%.In primo piano Poste Italiane, che mostra un forte aumento del 3,31%.Decolla Buzzi Unicem, con un importante progresso del 3,07%.che ha archiviato la seduta con un -2,54% dopo aver comunicato in data odierna i risultati per i primi nove mesi dell'anno.Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,23%.Tentenna Tenaris, che cede lo 0,93%.Sostanzialmente debole UBI Banca, che registra una flessione dello 0,58%.Al Top tra le azioni italiane a, Falck Renewables (+9,44%), Interpump (+7,50%), Brunello Cucinelli (+5,24%) e IGD (+5,13%).che ha guadagnato il 17,16% sui rumors relativi al presunto aumento dell'offerta da parte di Fastweb riguardo l'accordo di partnership dello scorso luglio.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Diasorin, che ha archiviato la seduta con un -6,04%.In apnea Banca MPS, che arretra del 2,87%.Sotto pressione Italmobiliare, che accusa un calo dell'1,62%.