Piazza Affari e Borse europee ferme in attesa di indicazioni dal FOMC

(Teleborsa) -, dopo il rally di ieri innescato dal sosteno arrivato dal, che ha annunciato il possibile lancio di nuovi stimoli. Adesso, che stasera annuncerà le decisioni di politica monetaria, anche se non ci si attende un taglio dei tassi nell'immediato.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,12. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +243 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,13%.incerta Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, ferma Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.116 punti. In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+1,71%).Tra lea grande capitalizzazione, infatti, vola STMicroelectronics, con una marcata risalita del 2,10%. un ribalzo tecnico dopo le perdite accusate in precedenza.Ben comprata Leonardo, che segna un forte rialzo dell'1,29% sulle molte novità giunte dal Salone di Parigi.Prysmian avanza dell'1,22%.Si muove in territorio positivo UnipolSai, mostrando un incremento dell'1,19%.La peggiore performance è quella di Tenaris, che cede l'1,52%.Seduta negativa per Diasorin, che mostra una perdita dell'1,40%.Sotto pressione Campari, che accusa un calo dell'1,29%.Scivola Telecom Italia, con un netto svantaggio dell'1,25%.Tra i, Piaggio (+3,24%). Dal lato opposto Sias, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.