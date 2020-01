Piaggio Aerospace, nei prossimi tre mesi dimezzato ricorso a CIG

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la firma a dicembre dello scorso anno dei contratti istituzionali per l'acquisto di 9 nuovi Avanti EVO e l'ammodernamento del primo di una serie,nel graduale, processo che dovrebbe subire una ulteriorenon appena il. A renderlo noto è stata la stessa società, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali che si è tenuto in mattinata presso la Unione Industriali di Savona.Nelladel periodosi punta infatti a una, rispetto al trimestre che si chiude con la fine di gennaio, pari a, con l'obiettivo di passare da 215 FTE (full time equivalent, ovvero l'equivalente di 215 persone a tempo pieno) a. Alla fine del periodo, ovvero il mese di aprile, il numero complessivo delle ore dovrebbe scendere ulteriormente, sino a 85 FTE. Previsto in calo anche il numero complessivo dei dipendenti coinvolti dal meccanismo die, che dovrebberodi fine periodo.Le organizzazioni sindacali sono state anche informate che nel prossimo trimestre si punta a, che dovrebbero passarecontro le 97 del trimestre che si sta per chiudere.Le due società del Gruppo –, entrambe in amministrazione straordinaria –: 758 nello stabilimento e sede di Villanova d'Albenga, 217 nel Centro di Genova Aeroporto e 12 a Roma.