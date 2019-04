Philip Morris Italia, avvicendamento al vertice

Avvicendamento al vertice di Philip Morris Italia: a Eugenio Sidoli il ruolo di presidente, mentre Marco Hannappel sarà amministratore delegato. Sidoli manterrà la carica di presidente per dare continuità al lavoro portato avanti in questi nove anni e per supportare Hannappel nella trasformazione aziendale. Sidoli conserverà inoltre l'incarico di coordinatore dell'advisory board investitori esteri di Confindustria e la vicepresidenza dell'American Chamber of Commerce in Italy. Continuerà a essere membro del comitato di indirizzo della Bologna Business School e consigliere nei cda di Istituzione Bologna Musei, Federchimica e Valore D.

Marco Hannappel, già vicepresidente di Samsung Electronics Italia e, dal 2011, vicepresidente di Confindustria Anitec-Assinform con deleghe nazionali all'Elettronica e all'Ambiente, porta in Philip Morris una lunga esperienza in settori ad alto livello di tecnologia: un elemento chiave per il futuro dell'azienda, che è impegnata nella costruzione di un "mondo senza fumo", accelerando la sostituzione dei prodotti da fumo tradizionali con i prodotti innovativi senza combustione.

