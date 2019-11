Pharmanutra ottiene in Italia brevetto per la Formula Cardiovascolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pharmanutra , azienda attiva nel settore della nutraceutica, specializzata in prodotti a base di ferro orale, comunica di averla concessione del, da usare nella prevenzione e neltrattamento diDepositato nel 2017 e denominato dall'azienda, il brevetto avràLa concessione del nuovo brevetto segue di appena una settimana la notizia dell ottenimento delladi un altro importante brevetto, quello delLa nuova formulazione, sviluppata dal reparto R&D del Gruppo, risulta, ponendo le basi per lo sviluppo di un settore medico-scientifico, quello delle calcificazioni cardiovascolari, del tutto nuovo per l'azienda, ma che interessa una popolazione molto ampia."Il vero punto di forza di questa nuova formulazione, rispetto ad altre già presenti sul mercato, è la: la nostra ricerca ha scoperto che combinando i diversi elementi insieme, si riescono ad ottenere benefici maggiori nel ridurre le calcificazioni, ed questo che fa la differenza, commenta, Chief Scientific Officer di PharmaNutra.