Petrolio, prezzi in rialzo. Opec Plus punta a taglio 10 milioni barili

(Teleborsa) - Si impennano i prezzi del petrolio dopo indiscrezioni di stampa secondo cui Arabia Saudita e Russia si sarebbero accordate su un maxi taglio all'offerta di 10 milioni di barili al giorno. Lo riferisce Bloomberg mentre è in corso la riunione del Cartello e altri produttori in via telematica.



Il West Texas Intermediate è schizzato fino a quota 28,36 dollari ed ora quota a 25,72 dollari mentre il Brent viaggia a 35,63 dollari dopo essere volato fino al massimo di 38 usd/bar.









