Petrolio, OPEC considera estensione tagli fino a fine anno

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) sta valutando di estendere i tagli alla produzione di greggio fino alla fine dell'anno, ma le valutazioni sono ancora in fase iniziale. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Tass, citando una fonte del Cartello.



"È improbabile che l'OPEC alleggerisca i tagli a marzo poiché il mercato è ancora piuttosto ribassista", riporta l'agenzia.



Il gruppo degli esportatori di greggio - aggiunge la fonte - si riunirà a marzo e poi anche a giugno per decidere la propria politica.



LA REAZIONE DEL MERCATO

I prezzi del greggio recuperano parte delle perdite della vigilia: il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 55,36 dollari al barile, in ribasso dello 0,43%, mentre il Brent londinese registra un decremento dello 0,52% a 60,96 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA