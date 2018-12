Petrolio: intesa Opec-Russia per collaborazione a lungo termine

(Teleborsa) - Si riuniranno ad aprile i paesi dell'Opec (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio), insieme ai maggiori esportatori esterni all'Organizzazione, al fine di valutare gli effetti dei tagli sulla produzione pari ad 1,2 milioni di barili al giorno.



L'annuncio, proviene dal ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti, Suhail al-Mazrouei, che al termine di una conferenza tenutasi a Dubai, ha sottolineato come l'incontro previsto ad aprile vedrà nascere un accordo a lungo termine tra l'Opec, la Russia ed altri produttori, dopo aver già sperimentato questa sorta di comunione di intenti in forma temporanea nell'ultimo periodo.



"L'Opec non e' piu' un gruppo da 30 milioni di barili - ha spiegato - assieme ai Paesi non Opec, inclusa la Russia, ora parliamo di 50 milioni di barili, meta' della produzione mondiale". © RIPRODUZIONE RISERVATA