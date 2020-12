© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ulla strategia relativa ai, posto che gli attuali tagli pari a 7,7 milioni di barili sono validi sino al prossimo mese di gennaio e la proroga non è affatto scontata. Tutto si deciderà con il contributo della Russia e degli altri alleati.Il vertice dei maggiori Paesi produttori di greggio, riunitosi per via telematica,al termine della prima giornata di meeting, rinviando tutto all'incontro allargato alla Russia ed agli altri alleati, che a sua volta è slittato a giovedì.Un nulla di fatto che, che puntava già su unodell'attuale regime di tagli, valido sino a gennaio 2021.Lae le restrizioni che sono seguite, bloccando nuovamente il trasporto aereo e gli spostamenti in genere, hannoe, senza un prolungamento dei tagli, gli esperti stimano che potrebbe emergere undi barili nel1.In più, gli Emirati Arabi Uniti questa settimana hanno espresso preoccupazione sul prolungamento degli attuali tagli e la Norvegia, che non fa parte dell'Opec, porrà fine al regime di riduzione della produzione il prossimo 31 dicembre.E' stata una doccia fredda per il petrolio, che ha virato pesantemente al ribasso e stamattina perde ancora: il Brent cede lo0,23% a 47,47 dollari ed il Light crude lo 0,09% a 44,51 dollari.