Pesante calo per Piazza Affari, soffrono auto e banche

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. In netto calo i titoli del comparto auto e le banche, che sono, a causa delle preoccupazioni legate al rallentamento delle economieSul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato unnel mese di agosto 2022, la cui crescita supera il 40% su base annua a causa delle intense dinamiche al rialzo sul mercato dell'energia elettrica e del gas. L'si modera invece a settembre,Il banchiere centrale estoneha detto che la BCE deve procedere con un altro rialzo dei tassi "significativo" e dovrebbe iniziare "relativamente presto" il dibattito sulla riduzione del proprio bilancio, mentre il governatore della banca centrale lituanasi è detto favorevole a aumento di 75 punti base a ottobre. Francoforte non deve aumentare i tassi d'interesse troppo rapidamente, ha invece detto il governatore della banca centrale portoghese, perché c'è il rischio di un rallentamento toppo forte degli investimenti nell'economia.Net Insurance guadagna il 15% evolontaria annunciata da Poste Vita a un prezzo per azione di 9,50 euro, con l'obiettivo del delisting della società.per Franchetti su Euronext Growth Milan, che rappresenta la diciassettesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.645,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 80,84 dollari per barile, in calo dell'1,59%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +245 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con ilanni pari al 4,69%.pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso dell'1,59%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dell'1,46%, e sessione nera per Parigi, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,52%., il FTSE MIB è in calo (-1,49%) e si attesta su 20.541 punti: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 22.310 punti, ritracciando dell'1,51%. Pesante il FTSE Italia Mid Cap (-1,63%); sulla stessa tendenza, in discesa il FTSE Italia Star (-1,36%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento dell'1,36%.Guadagno moderato per Inwit, che avanza dello 0,58%.Piccoli passi in avanti per Saipem, che segna un incremento marginale dello 0,51%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che ottiene -3,09%.In perdita Iveco, che scende del 2,77%.Pesante Moncler, che segna una discesa di ben -2,57 punti percentuali.Seduta negativa per Telecom Italia, che scende del 2,53%.di Milano, Saras (+0,83%) e Caltagirone SpA (+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Wiit, che ottiene -4,84%.Sensibili perdite per Maire Tecnimont, in calo del 4,25%.In apnea Mfe B, che arretra del 3,87%.Tonfo di Tinexta, che mostra una caduta del 3,69%.Tra i dati09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 10,5%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)10:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 36,9%)10:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 5%)11:00: Fiducia imprese (atteso -1 punti; preced. 1 punti).