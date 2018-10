Manovra, il testo è chiuso: "reddito" e quota 100 separati

Verranno introdotti con «appositi provvedimenti normativi» il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100. Lo conferma la nuova bozza di legge di bilancio, datata 29 ottobre. Resta invariato l'articolo che dispone l'istituzione di due fondi da 9 miliardi per il reddito e di 6,7 miliardi (7 miliardi dal 2020) per le pensioni. Nella nuova bozza si precisa che «nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, fino a 1 miliardo nel 2019 e 2020» va

ai centri per l'impiego, «fino a 10 milioni» all'Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro).

La nuova bozza della legge di bilancio approvata dal governo il 15 ottobre e ancora in fase di definizione sale a 115 articoli. L'ultima bozza ne conteneva invece 73. Il testo della legge di bilancio verrà inviato questa sera, o al massimo domani, in Parlamento. Lo si apprende di fonti di governo di M5s e Lega.

È istituito poi un Fondo di ristoro dei risparmiatori «con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» per risarcire i risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

«La manovra contiene tutte le nostre

proposte per rilanciare i consumi e l'economia reale. Ci dobbiamo

preparare a un'interlocuzione franca, onesta, ma anche a testa alta,

con le istituzioni europee, consapevoli che la strada è giusta e

quello che stiamo facendo è ciò che serve al nostro Paese». Lo ha

detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia

Diretta, Riccardo Fraccaro, intervistato dalla Web Tv dei Consulenti

del lavoro.

Nel corso dell'intervista Fraccaro ha sottolineato che «non c'è

nessuna ipotesi di riscrittura» della manovra. «Vorremmo poter

guardare i commissari europei negli occhi per chiedere loro come mai

il reddito di cittadinanza, che esiste in altri Paesi, non possa

andare bene per l'Italia. Cercheremo di far capire all'Europa che

senza stabilità sociale non può esserci stabilità economica. Stare

dalla parte dei cittadini significa fare gli interessi del Paese reale

e non del mercato speculativo».

Secondo il ministro l'apertura di un'eventuale procedura

d'infrazione da parte della Commissione Europea sarebbe da considerare

«come un momento politico, non istituzionale, di contrasto.

Evidentemente le prossime elezioni stanno spingendo le istituzioni

europee ad assumere una posizione estremamente rigida e questo non

aiuta. Quello che stiamo portando a livello europeo non è uno scontro

tra istituzioni, ma tra modelli economici. Vorremmo affermare a

livello europeo un modello che abbia come obiettivo l'espansione e non

la contrazione economica».

«In questi giorni, invece», aggiunge Fraccaro, «abbiamo sentito la

Bce, la Commissione Europea e le agenzie di rating continuare a

sostenere un modello fallimentare come l'austerità. Il compito della

Banca centrale è garantire la stabilità monetaria e che i titoli di

Stato siano acquistati a tassi non speculativi. Se non è così la

finanza diventa predominante sulla politica. Noi vogliamo un modello

di Stato in cui la politica utilizzi l'economia per il bene dei

cittadini e non viceversa».

In merito alle misure varate dal Governo e al loro

effetto sulla crescita del Paese, Fraccaro ha spiegato come nella

manovra «l'effetto moltiplicatore sia estremamente presente. Ad

esempio, il reddito di cittadinanza è un finanziamento dell'economia

reale perché vengono dati dei soldi a chi non ne ha per spenderli

nella vita quotidiana e, quindi, l'effetto moltiplicatore è immediato.

Questo è quello che vorremmo spiegare alla Commissione Europea, ma

evidentemente a qualcuno spaventano i cittadini con diritti».

Il ministro Fraccaro ha concluso affermando che il Governo è pronto «a

lavorare ancora di più perché i finanziamenti vadano nell'economia

reale e siano immediatamente più efficaci».



