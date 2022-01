Pensioni, oggi il tavolo Governo-sindacati per superare la riforma Fornero

(Teleborsa) - Avrà luogo oggi il tavolo del Governo con i sindacati sulle riforme del sistema pensionistico. I rappresentanti dei lavoratori riproporranno la piattaforma unitaria già presentata al Governo Conte: maggiore flessibilità in uscita e senza penalizzazioni, a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi, modifica dell'attuale meccanismo automatico di adeguamento delle condizioni pensionistiche alla speranza di vita, sostegno alle categorie più deboli, disoccupati, invalidi, caregiver, lavori gravosi e usuranti, riconoscimento del lavoro di cura effettuato dalle donne con la possibilità di anticipare il pensionamento di 12 mesi per ogni figlio e la valorizzazione del lavoro svolto con persone disabili o non-autosufficienti in ambito familiare, tutela previdenziale dei giovani dal lavoro spesso precari ma alle prese con un meccanismo di calcolo dell'assegno previdenziale esclusivamente contributivo per i quali studiare la possibilità di una pensione di garanzia ed estensione della previdenza complementare.

Con ogni probabilità il Governo inizierà la selezione – d'intesa con i sindacati – per un nuovo elenco dei lavoratori gravosi che potranno accedere all'Ape sociale e dunque andare in pensione a partire da 63 anni e 36 di contributi, alla luce delle 27 nuove categorie, oltre alle 15 già previste dalla legge, individuate recentemente dalla Commissione Damiano. Da aggiornare invece la discussione relativa alla separazione tra previdenza e assistenza. Il giudizio negativo arrivato dalla Commissione tecnica nei giorni scorsi – che ha definito "non praticabile" la distinzione netta delle voci assistenziali da quelle previdenziali – ha reso difficile infatti la ripresa del confronto sul tema.

Il tavolo – convocato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando – fa seguito alle decisioni prese nel vertice con il premier Draghi ed i sindacati appena prima di Natale, e vedrà la partecipazione anche del ministro dell'Economia, Daniele Franco, di Marco Leonardi per Palazzo Chigi, e i leader sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. L'obiettivo è quello di trovare un'uscita sostenibile ma soprattutto strutturale dalla riforma Fornero dopo le modifiche apportate in questi anni.