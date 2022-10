Pensioni, basse per le donne e al sud. Oltre la metà riceve almeno due assegni

Cresce il numero di pensionati in Italia nel 2021: sono oltre 16 milioni (16.098.748) in aumento del +3,6% sul 2020. Molti di loro percepiscono anche contributi di diverso tipo, con una media di 1,4 pensioni a testa.

In totale oltre 22 milioni di cittadini che ricevono prestazioni dal sistema pensionistico (22.758.797, in aumento dello 0,2% rispetto al 2020) con una spesa totale annua di 313 miliardi di euro (+1,7% rispetto al 2020).

Reddito di cittadinanza, oltre mille domande di sussidio in più

Disparità di reddito: per le donne il 27% in meno

Evidente anche una disparità di genere: le donne percepiscono mediamente una pensione inferiore del 27% (16.501 contro 22.598 euro). Infatti pur rappresentando il 52% dei pensionati percepiscono solo il 44% dei redditi totali da pensione.

ll 78% delle pensioni è di tipo IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre le assistenziali (invalidità civili, assegni e pensioni sociali, pensioni di guerra) costituiscono il 19% del totale, il rimanente 3% circa è rappresentato dalle prestazioni di tipo indennitario, costituite dalle rendite Inail.

Il gruppo più numeroso di pensionati è quello dei titolari di pensioni di vecchiaia (anche le anticipate): sono 11.263.961, di cui 3.131.469 (il 28%) sono anche titolari di trattamenti di altro tipo.

Pensioni, INPS: nel 2021 attive quasi 22,8 milioni di prestazioni, spesa annua oltre i 313 miliardi

Un milione pensione di invalidità

I pensionati di invalidità previdenziale sono circa un milione, il 49% dei quali cumula pensioni di tipo diverso. I titolari di pensioni ai superstiti sono 4.276.943, circa un terzo (il 33%) percepisce solo pensioni ai superstiti, mentre il restante 67% percepisce anche pensioni di altro tipo.

I beneficiari di prestazioni assistenziali sono circa 3,7 milioni e di questi la metà è titolare anche di prestazioni diverse da quelle assistenziali. Sono principalmente i beneficiari di indennità di accompagnamento che percepiscono anche pensioni di tipo previdenziale.

Infine, ci sono 650.799 titolari di rendite di tipo indennitario, di cui la grande maggioranza (il 72%) cumula tale prestazione con altri tipi di prestazione previdenziale e/o assistenziale.

Malata a letto nella Rsa a 97 anni: la multano per il vaccino, dovrà pagare 100 euro

A nord pensioni più alte

Dall'analisi della distribuzione territoriale di pensioni e pensionati si osserva che nel Nord si concentra il 47,8% dei pensionati e il 50,8% della spesa (157,93 miliardi). Il reddito da pensione pro capite al Nord è pari in media a 20.723 euro a fronte dei 20.640 del Centro e dei 17.065 del Mezzogiorno.

Il reddito medio da pensione è di 19mila annui

In media in Italia il reddito da pensione ammonta a 19.782 euro. Il dato è legato alla più alta percentuale di pensioni previdenziali al Nord basate su un numero più alto di anni di contributi. Al Sud ci sono il 32,2% dei pensionati complessivi per il 28,1% della spesa (87,49 miliardi su 313).