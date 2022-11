Patuelli (ABI): servono regole comuni in Eurozona per tetto al contante

(Teleborsa) - "È in corso una, che è una delle poche discussioni davvero nazionali. Le, quando con un click i denari girano in Europa con grande facilità. Dobbiamo avere un salto di qualità nel dibattito eper tutta l'eurozona". Lo ha detto, durante la sessione plenaria di apertura della settima edizione delL'evento, che si svolge al Mico-Milano Congressi, prevede, che si interrogheranno sul futuro dei pagamenti e l'evoluzione degli strumenti e dei servizi, oltre che approfondire temi come l'open banking e l'open finance."Viviamo una- ha spiegato - L'euro, tra i suoi importanti risultati, ha portato a far dimenticare a paesi come l'Italia - abituata ad alta inflazione - di questo fenomeno.. Ma non sono solo le istituzioni: ciascuno cittadino deve sapere che l'inflazione è la peggiore tassa per gli onesti. Il denaro, per chi lo tiene contate, evapora facilmente quando c'è alta inflazione. Non ci si accorge, ma la capacità di acquisto cala"."Ilporta a una maggiore solidità all'economia in generale e nell'economia privata - ha aggiunto Patuelli - Viva i pagamenti tracciati, la legalità e l'innovazione".Il presidente dell'ABI ha sostenuto che c'è ", tra i più diversi sistemi di pagamenti. Vengono messi a confronto il contate con le carte fisiche, ma negli ultimi anni sono cresciute altre forme tecnologiche di pagamento, e ce ne saranno altre che nemmeno ancora immagiamo. Dobbiamo offrire chance a cittadini e imprese di scegliere"."In Italia ci sono ancora luoghi comuni sui pagamenti, come il fatto che siano troppo costosi i pagamenti tramite i POS - ha proseguito - Si tratta di un dibattito vecchio, perchè i costi si sono abbassati nel tempo, grazie anche alla concorrenza. Ènel campo dei pagamenti elettronici".