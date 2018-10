Openjobmetis acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) - Openjobmetis ha acquistato, nel periodo compreso tra il 15 e il 19 ottobre 2018, n. 21.272 azioni proprie ad un prezzo di 7,5951 euro per azione per un controvalore di 161.563,62 euro.



A seguito delle transazioni effettuate nell'ambito del programma, l'agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 327.010 azioni proprie pari a circa il 2,3848% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, Openjobmetis registra una flessione del 2,93%, che rispetto alla vigilia si attesta a 7,94 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 7,897 e successiva a quota 7,853. Resistenza a 8,027.



