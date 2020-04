© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "All'interno degli Stati bisogna lottare uniti,Il focus di tutti i partiti politici deve essere salvare le persone.. Se non volete ancora più sacche per i cadaveri, non vi dividete".È la risposta del direttore generale dell'Oms? a una domanda sulle dichiarazioni del presidente americanoche ha accusato l'organizzazione di essere "sino-centrica" minacciando di sospendere i finanziamenti USA.", ha insistito, chiedendo che. Così il resto del G20, così il resto del mondo! Questo virus è pericoloso, lo abbiamo detto tante volte. Anche la morte di una persona è un disastro", ha aggiunto Ghebreyesus?."È stato possibile nella Guerra Fredda, deve esserlo anche oggi: un'onesta leadership da parte di USA e Cina. Per favore mettete in quarantena la politicizzazione del virus", ha ricordato.Il direttore dell'Oms ha poi annunciato "per la cosiddetta fase due della pandemia.