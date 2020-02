Oltre un milione di passeggeri controllati negli aeroporti italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha reso noto che, nell'ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l'emergenzasul territorio nazionale, la sorveglianza sanitaria dei passeggeri provenienti dall'estero in tutti gli aeroporti italiani ha prodotto finora un milione di controlli della temperatura basale."Oltre 800 medici e volontari di protezione civile – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile - sono impegnati nei controlli sanitari dei passeggeri in arrivo negli scali aeroportuali. Il sistema di monitoraggio prevede l'impiego di team misti composti da personale medico dell'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera –- e da volontari delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione civile e della, con il supporto dei presidi medici aeroportuali. La temperatura corporea viene rilevata da termometri laser e, dove presenti, da termoscanner". Dall'inizio delle attività sono stati monitorati 9046 voli e 1.037.225 passeggeri.