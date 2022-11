Oggi in CdM la legge di Bilancio: manovra da 32 miliardi

(Teleborsa) - È il giorno della. Oggi il testo infatti arriverà in consiglio dei Ministri per essere approvato e poi essere inviato al Parlamento. Tra i punti ancora oggetto di limatura ci sono ilrafforzato fino a 3 punti per i redditi bassi, superamento dellacon una soluzione 'ponte' che vincola quota 41 al paletto dei 62 anni di età e una stretta sulper la quale si valuta anche il possibile taglio dell'assegno.Il consiglio dei ministri è convocato nel pomeriggio, intorno alle 17,e non si esclude che venga anticipato da unaper ultimare il pacchetto di misure, che potrebbero essere definite nel dettaglio anche dopo il varo della manovra che arriverà insieme al Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles.Una manovra da, di cui i due terzi (21 miliardi in deficit) destinati tutti all'emergenza energia. Poco più di 5 miliardi dovrebbero essere destinati al il taglio di 3 punti del cuneo fiscale. Di questi 2 andranno a confermare logià in vigore per i lavoratori con redditi fino ae un punto andrà ridurre laa carico delle imprese. Per finanziare il taglio al cuneo è prevista l'abolizione del reddito di cittadinanza per i 660mila occupabili. Dal pacchetto di, invece, il governo si aspetta di recuperare almeno 2 miliardi di euro. Tra le entrate anche la tassazione agevolata degli utili detenuti all'estero dalle imprese con la possibilità di affrancare le riserve al 9% per chi li mantiene oltre confine e al 6% per chi riporta in Italia i dividendi, magari per patrimonializzare l'impresa.Sullaper le partite Iva, poi, arriva una: chi oltrepassa la nuova soglia di 85mila euro e sfora i 100mila euro nel 2023 esce subito dal regime agevolato con la tassa piatta del 15% e torna al regime ordinario, mentre chi resta di poco sotto i 100mila euro torna alla progressività del prelievo nell'anno successivo.Capitolo. Dal 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 62 anni d'età e 41 di contribuzione grazie a una quota 103 di fatto che sostituisce quota 102. La soluzione, voluta dalla Lega, potrebbe rappresentare un "antipasto" di Quota 41, in forma "secca" da far scattare tra due o tre anni. Non è ancora stato definito quando scatterà la nuova possibilità e cioè se dal 1° gennaio 2023 oppure con uno slittamento al 1° aprile nel caso in cui, al momento del varo della manovra, le risorse disponibili non fossero sufficienti. Prevista anche la proroga di, che in extremis potrebbe diventare anche uno strumento più facilmente accessibile per le lavoratrici autonome.