Nusco, portafoglio ordini al 30 settembre pari a 21,2 milioni di euro

Martedì 19 Ottobre 2021, 08:45

(Teleborsa) - Nusco, società sbarcata su AIM Italia ad agosto e attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha reso noto che il totale del portafoglio ordini al 30 settembre 2021 è pari a 21,2 milioni di euro (comprensivo di ordini evasi per 16,4 milioni di euro e per il residuo di ordini confermati, ma non ancora fatturati) rispetto ai 12,1 milioni di euro al 30 settembre 2020 (+74%).

La società sottolinea che il miglioramento della performance è stato raggiunto anche grazie all'espansione commerciale della società (la rete dei franchising è passata da 45 a 50 punti vendita), mentre non riflette ancora gli effetti che potranno derivare dalla proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.

"Riteniamo molto positivo l'andamento del portafoglio ordini al 30 settembre 2021 che rappresenta un'ulteriore conferma della bontà delle scelte intraprese a supporto della crescita del nostro business - ha commentato Luigi Nusco, presidente e amministratore delegato di Nusco - Stiamo proseguendo sia nell'attività di espansione della nostra rete commerciale, al fine di avere una sempre maggiore presenza territoriale, sia negli investimenti in ricerca e innovazione al fine di sviluppare prodotti ad alto valore aggiunto".