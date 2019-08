© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Netflix si aggiudica i diritti in esclusiva per il nuovo film prodotto da Notorious Pictures .La società attiva nel mondo della produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti sui film ha infatti annunciato di aver sottoscritto l'accordo definitivo con la piattaforma americana per quel che riguardaLe riprese del film ambientato nei dintorni di Roma, che vede come protagonisti Sam Claflin, Oliva Munn e Freida Pinto, sono ormai terminate e al completamento dell'opera manca solo la post produzione. A rendere noto l'avanzamento dei lavori, lo stesso Presidente di Notorious Picturesil quale ha dichiarato:", siamo certi che nel prossimo futuro potremo ulteriormente allargare le nostre attività di produzione con questo straordinario partner".