Notorious Pictures, nuova produzione esecutiva internazionale Web Series

(Teleborsa) - Notorious Pictures si specializza nelle serie web. La società attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media) e nella gestione di sale cinematografiche, attraverso la controllata, ha sottoscritto il primo accordo per la produzione esecutiva internazionale di 10 Web Series con il produttore statunitenseIn particolare Notorious Pictures realizzerà nel corso del 2019 le seguenti serie web:"Con questo accordo entriamo nel vivo del settore delle Web Series - ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures e Presidente di Notorious Cinemas - proseguendo l'attività di produzione esecutiva internazionale, diventata strategica per il nostro modello di business e che ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento".