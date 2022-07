Nord Stream 1, previsioni per ripresa flussi si riducono a 30%

Mercoledì 20 Luglio 2022, 20:45







(Teleborsa) - La quantità di gas in arrivo domani tramite il Nord Stream 1 dovrebbe essere di circa il 30% delle capacità dello strategico gasdotto che va dalla Russia alla Germania. Lo ha comunicato il presidente dell'Agenzia tedesca delle Reti, Klaus Muller, specificando che sarebbe di soli 530 gigawattora. In precedenza, lo stesso Muller aveva detto che da Gazprom venivano indicati per giovedì 800 gigawattora via Nord Stream 1. Muller ha specificato che i dati possono ancora cambiare.



Nel pomeriggio, Gascade (gestore tedesco dei due punti di arrivo del gasdotto) aveva previsto una ripresa del flusso "al livello precedente alla manutenzione", ovvero al "40% della capacità di trasporto".



Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che non è ancora chiaro in quali condizioni verrà restituita la turbina del Nord Stream 1 dopo le riparazioni in Canada, mentre Gazprom ha comunicato di non aver ancora ricevuto la documentazione da Siemens necessaria per reinstallare la turbina nel gasdotto. I ritardi nella restituzione della turbina sono alla base del taglio alle esportazioni di gas al 40% della capacità, secondo quanto sostiene il colosso energetico russo.