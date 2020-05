Nomisma: coronavirus non frena voglia di comprare casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lenel nostro Paese continuano a guardare all'acquisto della casa come nello scenario pre-Covid. Un dato, quello presentato dadurante l'evento in diretta streaming "Fuori tutti, la voce alle famiglie. Vivere, abitare, investire: oltre il coronavirus" in collaborazione con Crif e Unicredit Subito Casa, che sorprende specie in una fase di grande incertezza. Sarebbero benquelle propense all'operazione, numeri però da depurare che, circoscrivendo l'analisi ai soli nuclei che manifestano un'effettiva capacitàsi ridimensionano a un quarto del valore iniziale. Sono, infatti,le famiglie davverosecondo lo studio.Qualche, ovviamente, c'è stato. La quota di famiglie che negli ultimi 12 mesi ha accumulato ritardi nel pagamento dell'affitto è passata dal 9,6% del pre-Covid-19 al 24% durante le misure di contenimento. Per effetto del lockdown, quindi, una famiglia su quattro ha mostrato difficoltà nel pagamento dell'affitto.Un'evidenza che trova conferma anche nelle aspettative per i prossimi 12 mesi: più deldelle famiglie prevede di avere difficoltà a rispettare il pagamento del canone di affitto.