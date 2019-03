(Teleborsa) - Il terzo trimestre di Nike si è chiuso con utili netti di 1,1 miliardi di dollari, pari a 68 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 921 milioni (57 centesimi) registrata nello stesso periodo di un anno fa.



I ricavi sono aumentati del 7% a 9,6 miliardi contro i 9 miliardi rilevati in precedenza.



Le stime fornite dagli analisti erano per un utile per azione di 66 centesimi ed un fatturato di 9,6 miliardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA