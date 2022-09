Nexi, offerta parziale di riacquisto bond per massimi 400 milioni di euro

(Teleborsa) - Nexi, società PayTech quotata su Euronext Milan, ha annunciato uncon scadenze 2024 e 2026 fino a un. La finalità dell'operazione è principalmente quella di ridurre i rimborsi in occasione delle prossime scadenze della società, gestire proattivamente le proprie passività finanziarie ed estendere la vita media del proprio indebitamento finanziario. La società procederà all'eventuale riacquisto dei titoli, inclusi i fondi derivanti dall'erogazione di linee bancarie committed già a disposizione.L'offerta parziale di acquisto è rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato(Codice ISIN XS2066703989) a ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato(Codice ISIN XS2332589972). I titoli, emessi rispettivamente nell'ottobre 2019 e nell'aprile 2021, sono ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Euro MTF" operato dalla Borsa del Lussemburgo.Il, che inizia in data odierna,, salvo revoca, chiusura anticipata, modifica o proroga da parte della società. La data di regolamento dell'offerta di acquisto è attesa per il 7 ottobre 2022.Bank of America, BNP Paribas, e Crédit Agricole operano in qualità die Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Société Générale operano in qualità dinell'ambito dell'Offerta di Acquisto. Kroll Issuer Services agisce in qualità di