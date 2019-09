Nestlé, Marco Travaglia nuovo amministratore delegato per l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio ai vertici in casa Nestlé. A partire da ottobre prossimo Marco Travaglia ricoprirà i ruoli di presidente e amministratore delegato di Italia e Malta. Prende il posto di Leo Wencel, che dal 2009 ha condotto il gruppo in un significativo potenziamento dell'efficacia commerciale.Travaglia, classe 1964, con una laurea in giurisprudenza alle spalle è entrato nel 1990 nel gruppo Nestlé dove ha ricoperto diverse cariche manageriali. Attualmente è a capo della Nestlé Purina PetCare Southern Region. Dopo una carriera internazionale che lo ha portato in Svizzera, Stati Uniti, Francia e Regno Unito è rientrato in Italia nel 2004 per guidare la divisione alimentari e bevande di Nestlè Italia. Ha ricoperto anche il ruolo di amministratore delegato Nestlé con base a Zagabria per i Paesi dell'ex-Jugoslavia dove ha avviato un'importante processo di trasformazione del gruppo. Rivestendo quell'incarico ha riscosso notevoli successi che lo hanno portato a ricoprire il ruolo attuale all'interno della categoria PetCare e ad ampliare la sua responsabilità a tutti i mercati del Sud Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa.