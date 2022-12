Neobank, cresce la fiducia degli utenti. Multi-bancarizzazione per servizi completi

(Teleborsa) -nella percezione degli utenti, con le banche digitali che sono diventate punti di riferimento dei clienti per la gestione del denaro, utili a semplificare la vita e come strumenti "complementari" alle banche tradizionali, conper la soddisfazione dei bisogni in ambito finanziario. Lo afferma una nuova ricerca di HYPE, neobank controllata da illimity e Fabrick e con 1,7 milioni di clienti in Italia, che ha svolto un'indagine su un campione rappresentativo di oltre 1.500 rispondenti.Alla domanda "Quanto sei d'accordo con l'affermazione -rispetto a quelli puramente digitali-?" solo il 15% del campione si dice molto (2%) o abbastanza d'accordo (12,8%), il 4, e il 38% è indifferente.Secondo la ricerca, gli utenti danno ormai per assodata l'offerta tradizionale di servizi bancari e chiedono nuovi servizi che vadano oltre. A svettare c'è un 17,4% che vorrebbe ilimmediato sugli acquisti in negozio e, al secondo posto, è richiesta con oltre il 14% delle preferenze la possibilità di avere servizi non bancari dedicati ed esclusivi, come per esempio sconti riservati per l'acquisto di beni o esperienze lifestyle, ma anche l'accesso privilegiato a determinati servizi o eventi. Rilevante anche la richiesta di servizi dicon il 12,4% e la possibilità di fare(8,9%).Se da un lato si conferma la(il 67,8% del campione ha un conto anche presso una banca tradizionale, era il 77% nel 2021), dall'altro: il 40% dei rispondenti multibancarizzati non è mai stato lì nell'ultimo anno e il 27,8% lo ha fatto massimo due volte. Le visite sono relative a prodotti di credito (mutui, prestiti personali) per il 44%, prodotti di risparmio per il 34%, informazioni su investimenti per il 23% e apertura di un nuovo conto per il 22%.Tra le ragioni che hanno spinto gli utenti ad aprire un conto presso una banca digitale, il 54% indica unadei servizi, il 24,8% laeconomica, il 21,9% ladi non andare in filiale, il 21,9% invece perché ha la convinzione che una banca di nuova generazione saprà seguire meglio l'evoluzione dei suoi bisogni nel tempo.