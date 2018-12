Natale, spesi dagli italiani 2,4 Mld a tavola. Dal 91% preferita la casa con parenti e amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Una scelta di 9 cittadini su 10, almeno secondo una prima stima fornita da, con un calo del 4% rispetto allo scorso anno.Dal momento che il 24 dicembre è come sempre, giorno, o meglio, con in testa i bolliti e a seguire arrosti e fritti.Tra le pietanze più gettonate,. Immancabili, praticamente quasi in ogni tavola, i dolci fatti in casa.Il dicembre 2018 segna il, sempre secondo l'indagine Coldiretti/Ixé, dal quale si evidenzia il ritorno delle grandi tavolate con in media 8 persone a condividere il menu più importante dell'anno., mentre il panettone con il 73% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 67%. Ma entrambi i "contendenti" consumati spesso in abbinamento a dolci locali che vengono fatti in casa in quasi la metà delle famiglie.La maggioranza delle tavole, salumi compresi;di euro per spumante, vino e altre bevande;per dolci, pandori e panettoni;per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca;per pasta e pane eper formaggi e uova.