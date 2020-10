MPS verso la privatizzazione. Conte firma decreto per cessione NPL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aggiunto un altro tassello alla privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena: ilche, passando per la, pone le basi per la vendita a privati della quota del 68% diin mano al Tesoro.Il decreto, di fatto, dà il via libera formale alla, attraverso un progetto diconcordato con le autorità europee, che passa per la creazione di una, l'emanazione di un, l'emissione di un. Il bond rappresenta il prossimo passo del piano concordato con la Dg Competition della UE, che prevede anche la compartecipazione pubblica alle perdite, e sarà sottoscritto dai privati per il 30% e, per la parte rimanente, dal Tesoro che ha già accantonato le risorse nel decreto Agosto.L'iter consentirà di arrivare a, anche se allo stato attuale, la cessione di MPS si presenta ancora tutta in salita.