MPS, dal 27 settembre niente ordini senza limite di prezzo

Lunedì 26 Settembre 2022, 18:15







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che dal 27 settembre 2022 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena (ISIN IT0005508921) non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Pertanto le azioni MPS verranno negoziate nel settore I1X del segmento MB1 della piattaforma Millennium.



Il gestore del mercato ha anche comunicato che per la seduta del 26 settembre 2022 le azioni ordinarie della banca senese non saranno negoziabili sul mercato Bit Eq MTF, segmento After Hours.



Oggi MPS ha proceduto al raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria (codice ISIN IT0005508921) ogni 100 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005218752), previo annullamento di 87 azioni ordinarie per consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza modifiche del capitale sociale.