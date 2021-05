5 Maggio 2021

Roma ancora in rialzo a Piazza Affari. I titoli del club giallorosso metteno a segno un rally per il secondo giorno consecutivo spinte dall'arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore. Oggi le azioni della società salgono del'8% a 0,347 euro dopo il +21% registrato ieri.