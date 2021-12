MotorK, completata l'acquisizione di Fidcar

(Teleborsa) - MotorK, azienda che quotata ad Amsterdam a inizio novembre e specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha completato l'acquisizione di Fidcar SAS, un fornitore di soluzioni innovative per la vendita al dettaglio di automobili con sede in Francia. Il closing odierno segue l'annuncio, l'8 ottobre 2021, che MotorK aveva stipulato accordi definitivi separati per l'acquisizione di tre aziende: Fidcar, Dapda e FranceProNet. Il corrispettivo complessivo dovrebbe essere di 13,8 milioni di euro in contanti e azioni e il completamento delle acquisizioni di Dapda e FranceProNet dovrebbe avvenire entro la fine del 2021.

"Siamo entusiasti di aver raggiunto questo traguardo ed è una forte testimonianza della nostra continua attenzione alle fusioni e acquisizioni strategiche come parte della nostra più ampia strategia di crescita", ha affermato Marco Marlia, co-fondatore e CEO di MotorK. "L'integrazione delle soluzioni di e-reputation altamente innovative di Fidcar nell'offerta completa di MotorK migliorerà ulteriormente la nostra piattaforma SaaS integrata, aggiungendo nuove funzionalità proprietarie di intelligenza artificiale, analisi dei dati e e-reputation", ha aggiunto.