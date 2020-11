Mondo TV, accordo co-produzione nuova serie Grisù

(Teleborsa) - Mondo TV ha stipulato tramite la propria controllata Mondo TV France e con il partner tedesco Toon2Tango un accordo di coproduzione con ZDF Enterprises GmbH, società appartenente al gruppo della principale emittente nazionale tedesca ZDF, per la nuova serie basata sul classico dell'animazione "Grisù", creato dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot.

La nuova serie, attualmente in fase di pre-produzione, si comporrà di 52 nuovi episodi di 11 minuti ciascuno che saranno realizzati con la tecnica 3D CGI ad opera delle società del Gruppo Mondo TV con la consulenza del partner Toon2Tango. ZDF Enterprises sarà responsabile della distribuzione mondiale dei diritti di sfruttamento audiovisivo, con l'esclusione dei territori di Italia, Francia e Spagna.

In base all'accordo con ZDF Enterprises, i diritti di L&M in tutto il mondo rimarranno in capo ai partner Mondo TV/Toon2Tango.

Per la prima volta nella storia del gruppo, il servizio per la realizzazione della produzione sarà svolto in larga parte internamente al Gruppo Mondo TV, anche con il coinvolgimento del nuovo studio di Tenerife in fase di allestimento e gestito da Mondo TV Producciones Canarias.

La serie dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022.

