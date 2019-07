Mondadori, da Tribunale nessuno stop cessione periodici Francia

(Teleborsa) - Il Tribunale di Nanterre ha ritenuto inammissibile la richiesta del Comité social et économique di sospendere il progetto di cessione di Mondadori France a Reworld Media. Lo comunica Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. in una nota.



Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. prende inoltre atto della sentenza dello stesso Tribunale di Nanterre dell'11 luglio scorso, a seguito del ricorso promosso dal Comité social et économique di Mondadori France, e - attraverso Mondadori France - ottempererà alla richiesta del Tribunale di esperire, entro il termine fissato di 8 giorni, la procedura di informazione e consultazione annuale del Comité social et économique sugli orientamenti strategici dell'azienda, prevista dall'articolo L. 2312-24 del Codice del lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA