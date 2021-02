© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo con Venezio Investments Pte Ltd. (società indirettamente e interamente controllata da Temasek Holdings) per acquistare anche il. A fonte di un corrispettivo pari ad 345 milioni di euro è stato acquisito il 30% del capitale sociale di Sportswear Company S.p.A., società detentrice del marchio Stone Island.Il closing dell'operazione è previsto che avvenga entro il, data nella quale sia i soci Rivetti sia Temasek sottoscriveranno in misura pari al 50% del corrispettivo l'a loro riservato per un ammontare pari rispettivamente a 402,5 milioni di euro e 172,5 milioni di euro.I soci Rivetti riceveranno complessivamente 10.731.116 azioni Moncler di nuova emissione (3,92% del capitale) e Temasek 4.599.050 azioni (pari all'1,68%). Essi conferiranno tutte le azioni di Moncler di nuova emissione da loro ricevute in(società attualmente partecipata all'87,2% da RPH e per il 12,8% da Temasek).