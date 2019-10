Moda, export a + 7,2% nel primo semestre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che ha fatto registrare unaper unÈ quanto emerge dai dati di, la federazione che riunisce le imprese e le associazioni del comparto, relativi ai primi sei mesi dell'anno.Secondo i dati, l'ottimo risultato è stato possibile grazie alla, che hanno permesso un, e hannoSe infatti il tessile-abbigliamento registra un calo delle quantità dell'1,9%, la gioielleria da indosso del 6,4% e le calzature del -0,9% in termini di paia, l'Nelrisultando particolarmente positivo con un aumento di 1,9 miliardi (+13,6%)."Questi risultati sono per noi motivo di grande orgoglio perché testimoniano come, dalla Brexit ai dazi", ha commentato, presidente di Confindustria Moda."Non solo, questa forte crescita conferma come il settore della moda rivesta il ruolo di principale forza trainante dell'economia di tutto il Paese., e a".