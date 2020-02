Mit, Autostrade: esenzione pedaggio su tratta A12 da Sestri Levante a Rapallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A partire dalla mezzanotte di sabato 15 febbraio, ha predisposto lain entrambi i sensi di marcia. L'esenzione – fanno sapere il Mit e Autostrade per l'Italia – trova giustificazione nelleche per le prossime due settimane continuerà a interessare il tratto in oggetto.Valida per tutte le classi di veicoli,e potrà, eventualmente, essere prolungata se i lavori di manutenzione dovessero subire imprevisti slittamenti.L'esenzione si aggiunge a quelle già attive da settembre 2018 nelle tratte autostradali dell'area cittadina genovese in seguito al crollo del Ponte Morandi che prevedono la, e rientra tra le azioni di supporto ai viaggiatori in caso di impatti rilevanti sulla rete ligure che Aspi ha attuato in accordo con il