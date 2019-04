Mise, incontro Di Maio-sindacati sul salario minimo rinviato al 6 maggio

(Teleborsa) - L'incontro tra ministro del Lavoro Luigi Di Maio e i sindacati al Mise per il salario minimo, in programma il 30 di aprile è stato rimandato al 6 maggio prossimo.



Al centro della discussione ci saranno le norme del ddl presentato in Senato dal M5S che fissano il salario minimo orario a 9 euro lordi, pur nel rispetto dei contratti nazionali di settore.



La proposta vede la contrarietà dei sindacati confederali secondo cui il salario minimo orario è già stabilito dai contratti nazionali di settori.



