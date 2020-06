Microchip Technology in rally, migliora la guidance

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Microchip Technology, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,08%.



A fare da assist alle azioni contribuisce il miglioramento della guidance da parte della società su utili e ricavi per il trimestre in corso, superando anche le aspettative degli analisti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al grosso chip maker americano rispetto all'indice di riferimento.



Il quadro tecnico di breve periodo di Microchip Technology mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 110,8 USD. Rischio di discesa fino a 104,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 116,9.

