Metropolitana Napoli, TAR Campania accoglie ricorso Comune e sblocca lavori Linea 6

(Teleborsa) -sulla questione dellee dà il via libera al, bloccati a dicembre dopo una contestazione del Ministero dei Beni culturali (Mibact).Si tratta dei lavori di realizzazione del prolungamento della linea 6 della metropolitana del capoluogo Campano, che prevedevano la, all'angolo vicino alla Prefettura.alla costruzione delle griglie, ma vi si era, bloccando l'esecuzione del lavoro e mettendola possibilità di attingere aiIl Sindaco, si è subito detto "molto soddisfatto" della sentenza., ha aggiunto il primo cittadino di Napoli, spiegando "avevamo immediatamente cercato un'interlocuzione con il Ministro per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile la questione, ma non abbiamo ricevuto alcuna interlocuzione, motivo per cui ci siamo rivolti all'autorità giudiziaria che ci ha dato ragione".