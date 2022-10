Mercati europei positivi, MPS lancia aumento capitale

(Teleborsa) -, mentre si attendono indicazioni dalsulla politica fiscale del governo (il nuovo ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt fornirà oggi dettagli sulle modifiche al mini budget) e dallasulle misure per la crisi energetica (domani saranno presentate le nuove proposte dalla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen).Sul fronte macroeconomico, la. L'Istat ha confermato che l'inflazione italiana ha segnato, nel mese di settembre, un +8,9% su anno, con il cosiddetto "Carrello della spesa" ai massimi da agosto 1983.per i titoli MPS, nel giorno in cui parteda 2,5 miliardi di euro. Si tratta del settimo aumento di capitale in 14 anni e i proventi saranno utilizzati per finanziare il nuovo piano di turnaround, comprese significative uscite volontarie dalla banca senese. MPS pagheràche supportano l'operazione (otto istituti guidati dai global coordinator Bank of America, Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca), dopo che difficili trattative hanno rischiato di far deragliare l'aumento di capitale.In ribasso Cellularline, dopo che venerdì è stato comunicato che la l'promossa da Esprinet è terminata sotto soglia ed è stata quindi dichiarataLieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,20%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 86,72 dollari per barile.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +245 punti base, con un forte incremento di 13 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,69%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, Londra avanza dello 0,35%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,33%.Lieve aumento per la, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,36%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 22.843 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,26%).di Piazza Affari, ottima performance per Tenaris, che registra un progresso del 2,33%.Banco BPM avanza dell'1,40%.Si muove in territorio positivo BPER, mostrando un incremento dell'1,09%.Bilancio positivo per Leonardo, che vanta un progresso dello 0,92%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.Sotto pressione Moncler, che accusa un calo dell'1,35%.Scivola Campari, con un netto svantaggio dell'1,04%.Tentenna Buzzi Unicem, che cede lo 0,90%.Al Top tra le azioni italiane a, Saras (+4,34%), Illimity Bank (+3,65%), Mfe A (+3,24%) e Danieli (+2,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea, che ottiene -2,69%.Tonfo di IREN, che mostra una caduta del 2,40%.In rosso Wiit, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.Spicca la prestazione negativa di Intercos, che scende dell'1,34%.