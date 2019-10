Mef, dal 2013 al 2018 grazie a Fondo Prevenzione usura erogati prestiti per 470 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal 2013 al 2018, grazie alle garanzie dello Stato è riuscito a facilitarea piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario e a cittadini e famiglie in difficoltà per un importo complessivo pari a circaE' quanto emerge dal primo rapporto supresentato al ministero dell`Economia e delle Finanze.Il Fondo garantisce in media oltreall'anno, con un discreto tasso di restituzione delle somme, considerandoche il rapporto tra prestiti concessi dagli istituti di credito e garanzie escusse ha registrato negli ultimi anni una dinamica decrescente, attestandosi nel 2018 intorno al 20%. Ad oggi sono attivipresenti in tutte le Regioni d'Italia.Il Fondo,, viene ogni anno alimentato, secondo un circolo virtuoso, dai proventi delle sanzioni amministrative antiriciclaggio e utilizzato per facilitare, tramite la concessione di garanzie, l`accesso al credito. I contributi del Fondo, attraverso l`opera degli Enti beneficiari, ovvero Confidi, Fondazioni e Associazioni, riescono ad arrivare capillarmente sul territorio, permettendo disottrarre ai circuiti illegali del credito diversi soggetti: in particolare imprese,Dai dati analizzati nel rapporto emerge che ild esempio, nel 2018, a fronte delle garanzie concesse, gli istituti di credito hanno concesso prestiti per un valore quasi tre volte superiore al valore delle garanzie. Il taglio medio dei prestiti concessi nele in alcuni casi sono stati concessi anche