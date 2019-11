Mediobanca, Nagel: è un piano di crescita robusta e di espansione

(Teleborsa) - Il nuovo piano di Mediobanca 2019-2023 "è un piano di crescita. Una crescita robusta e qualitativa, dove tutti i business crescono". Lo ha affermato l'AD, Alberto Nagel nel corso della conferenza stampa. "Rispetto a molti altri piani è un piano dove c'è crescita di ricavi, di quota mercato, ci sono assunzioni, c'è espansione - ha sottolineato -. Non abbiano fatto chiusure, ristrutturazioni, vendite di NPL".



La crescita attesa "ci deriva dalle opportunità di mercato che vediamo chiare in tutti e tre i nostri business, nonostante si entri in un periodo in cui la congiuntura economica peggiorerà e i tassi rimarranno negativi".