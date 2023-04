Mcc, Ferruccio Ferranti presidente: Minotti alla guida

E' Ferruccio Ferranti il nuovo presidente di Mcc , la banca pubblica al servizio dello sviluppo di pmi e famiglie al Sud che controlla Popolare di Bari e Cassa di Orvieto. Verrà eletto oggi - venerdì 28 aprile - dall'assemblea dell'istituto controllato dal Mef attraverso Invitalia. L'assise nominerà il nuovo cda di cui Francesco Minotti, attuale top manager di Banco Bpm, come anticipato dal Messaggero di qualche giorno fa, diventerà amministratore delegato. Ferranti, 66 anni, romano è un manager molto apprezzato con esperienza nell'ambito delle società pubbliche. Dal 2002 al novembre 2005 è stato Amministratore delegato di Consip spa, dal 2005 al gennaio 2007 è stato Amministratore delegato di Sviluppo Italia spa e dal gennaio 2007 a dicembre 2007, incaricato dalla Regione Lombardia e da Lombardia Informatica, ha curato lo start up della Centrale Acquisti regionale ed è stato componente del comitato strategico regionale. Dal settembre 2007 a dicembre 2010 è stato Consigliere Delegato di Sviluppo Sistema Fiera e dal settembre 2009 ad agosto 2011 è stato Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., conseguendo importanti risultati sia in termini economici che di trasformazione ed innovazione (trasferimento dell’Officina Carte Valori dallo storico sito di Piazza Verdi a Roma, in Via Salaria. Con queste nomine proseguono i rinnovi delle società che gravitano in ambito pubblico, dopo le quotate statali Enel, Eni, Poste, Terna, Leonardo.