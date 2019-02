Mattel in calo a Wall Street su previsioni deludenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' debole il titolo Mattel, che scambia in ribasso dello 0,83%. A pesare sono le previsioni deludenti di vendite per il 2019. A poco, infatti, sono serviti i conti di fine 2018 che avevano consegnato un poderoso rally al titolo a inizio mese. Mattel stima di mettere a segno vendite sullo stesso livello di quelle riportate nel 2018, al netto di fluttuazioni valutarie, contro una crescita del 3% stimata dagli analisti.La tendenza ad una settimana del produttore statunitense di giocattoli è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Mattel restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 14,31 M,Dollaro USA. Il supporto più immediato è stimato a 12,77. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 11,84, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.