Matica Fintec acquisisce due società da Ai Holdings, che entra nel capitale

(Teleborsa) - Matica Fintec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha sottoscritto un contratto vincolante per acquisire l'intero capitale sociale di CTC (Card Technologies Corp), società di diritto statunitense, a sua volta controllante al 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.), da Ai Holdings Corporation, società giapponese quotata alla Borsa di Tokyo. L'operazione permette alla società italiana di completare la catena del valore con soluzioni software per Digital ID e Banking, oltre a espandersi con una base operativa negli Stati Uniti.

UBIQ è una software house specializzata nel mondo delle soluzioni di Digital ID, E-Wallet (NFC), Soluzioni SW EMV (Europay, Mastercard & Visa) e SW per Data Secure ("Xpressi"). La gamma prodotti comprende, inoltre, anche alcuni sistemi per la personalizzazione di card EMV e National ID, nonché soluzioni di Mobile Payment (E-Wallet) in corso di certificazione EMV che completeranno la gamma prodotti Matica Fintec.

Le società acquisite hanno conseguito ricavi aggregati al 30 giugno 2021 (ultimo esercizio fiscale) pari a 4,56 milioni di dollari e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) pari a 0,693 milioni di dollari. Nei nove mesi dell'esercizio fiscale in corso (luglio 2021 - aprile 2022) i ricavi aggregati hanno già superato il risultato dell'esercizio precedente raggiungendo 4,65 milioni di dollari, e la posizione finanziaria netta risulta sempre positiva (cassa) pari a 0,631 milioni di dollari.

L'importo in denaro dell'acquisizione, pari a 1,5 milioni di dollari, verrà finanziato attraverso mezzi propri, mentre verrà corrisposto il 5% delle azioni ad oggi esistenti della società Matica Fintec, in parte con azioni proprie e in parte di nuova emissione, al prezzo di mercato dell'azione alla data del closing (attualmente previsto entro la fine del mese di giugno 2022). Ai Holdings Corporation ha assunto un impegno di Lock up di dodici mesi dal closing.

"L'acquisizione delle due società specializzate nei settori Digital ID e Banking si innesta nel nostro piano strategico di crescita per linee esterne ed è la conferma della nostra propensione ad evolverci dinamicamente, in particolare a livello internazionale - ha commentato Sandro Camilleri, amministratore delegato di Matica Fintec - L'operazione apre nuove prospettive di sviluppo per Matica Fintec, integrando la catena del valore e completando l'offerta aziendale in ambito Hardware e Software per i settori Banking e Digital ID, arricchendola con prodotti altamente tecnologici, tra i quali spicca una nuova soluzione di Mobile Payment".