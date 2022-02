Mascherina all'aperto, cosa cambia dall'11 febbraio

(Teleborsa) - "L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall'11 di febbraio (l'ordinanza scade il 10) toglieremo le mascherine all'aperto in zona bianca". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Enrico Costa.

"Subito dopo sarà l'occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero condiviso con il Cts. Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perchè i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene. Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini".

La parola d'ordine resta cautela ma il peggio dovrebbe essere alle spalle. "I numeri sembrano segnalare tendenza nuova, da 7 giorni e nell'ultima settimana circa 30% casi in meno rispetto a quella precedente. C'è un segno meno anche su ricoveri, ma è importante restare con i piedi per terra. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione e-Venti, su Sky TG24. Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive: il Green pass è stato un passo fondamentale in questa restrizione".